Kilometrelerce ters şeritten gitti

Kilometrelerce ters şeritten gitti, sonunda facia böyle yaşandı. Bursa-İstanbul otobanı içerisin de iki şahısın da yanmış olduğu feci halde can verilmiş olan kaza esnasın da, dehşet verici görüntüler meydana çıktı.

Kaza ise saat 10.45 suların da Bursa-İstanbul otobanı içerisinde, Kılıç kavşağı yakınlarında olan iki viyadükte ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre ise, ters şeride girmiş olan 16 M 0301 plakalı olan otomobil de, kendi şeridi kısmında devam etmekte olan 34 KR 8707 otomobil ile kafa kafaya çarpışma yaşadı.

Çarpışma sonrasın da ise ters yönden gelmiş olan otomobil alevlenmeye başlamıştır. Aracın ise içerisinde olan iki şahıs da yanıp hayatını kaybetti. Diğer otomobil içerisinde ise Osman Ataş 42, Emine Ataş 42, ve çocukları da yaralı halde atlattılar.