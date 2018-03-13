İRAN İLE ANTİDAMPİNG KRİZİNDE YENİ GELİŞMELER

İran ile Türkiye arasında granit ile ilgili yaşanan anti damping soruşturması İran ile olan ilişkilerimizi ciddi anlamda sorun açacak gibi gözüküyor. Ekonomi bakanlığının açtığı bu soruşturma ya karşı kulağımıza gelen söylentiler karşı ülkenin ciddi yaptırımlar yapacak olması ülkemizi zor durumda bırakacaktır. Türkiye’den giden Mermer, Yedek parça ve teknoloji üstü ekipmanlara karşı yaptırım uygulanarak komşu ülke ile olan siyasi ve ekonomi ilişkilerini ciddi anlamda sarsılacağı anlamına gelmektedir.

İran ile ticaret yapan firmaların ortak konuda haklı olduğu bazı konuları aşağıda sizler adına derledik.

İki ülke arasında İran’ın bizlere karşı uyguladığı hiçbir bir antidamping yoktur. Bu konuda iran’a mal satmakta bir zorluk yaşamamaktayız. Ekonomi bakanlığının verdiği resmi değerlere göre 25 Kalem üründe ihracatımız mevcut olup 10 kalem ürün ’de ise ithalatımız olmakla birlikte, 19 ticaret anlaşmamız vardır. En son ki anlaşmada iki ülke arasında kendi paralarını kullanma konusunda anlaşılmıştır. Birçok ülkenin Türkiye üstünden İran mallarını alması ülkemiz adına hem döviz kazanılması hemde birçok iş anlamında aracı olarak iş kolunun açılması sağlanmaktadır. Çin ve Vietnam menşeili ürünler iran tarafından Türkiye’ye sokulduğuna dair söylenti ile uygulanmak istenen anti damping hiçbir doğruluğu olmamakla birlikte, bu yol izlense bile Türkiye’ye bu şekilde çinden gelen granitlerin hem risk değeri hem de fiyat olarak yüksek olacağı için hiçbir kurum veya kuruluş bu fiyatlardan ürün alarak ticaretini yapamayacağı apaçık ortadır. Daha önce Vietnam granitine yapılan anti damping haksız olarak 2 firmaya es geçilmiştir. Ülkemizde Bir kaç firmanın uçuk fiyatlarda ürün sattıkları, kazançlarına kazanç katması ve enflasyonu yükselttiği bilinmektedir. . Doğal taşların arasında Mermer’de Dünyayı dize getiren ülkemiz maalesef granitin Doğal şartlarda ülkemizde fazla olmaması maalesef tüketiciyi mecburi şekilde ithalata zorlamaktadır. Hindistan’a 2012 yılında açılan granit soruşturmasının kapanmış olup, Hindistan’dan daha fazla ticaretimiz olan irana uygulanan bu soruşturmanın açılması iki ülke arasında yeni kriz açmak için uğraşan şer güçleri sevindirmektedir.

Cumhur reisimiz olan Recep Tayyip Erdoğan Beyden ve Ekonomi bakanımız Nihat Zeybekçi’den isteğimiz yıllara dayanan İran ile olan ticaretimizin devam etmesidir.