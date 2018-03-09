İstanbul’un Parlayan Yıldızı Sea Pearl Ataköy

İstanbul’un sahil kıyılarında, deniz kokusunu ciğerlerinize doldurabileceğiniz Sea Pearl Ataköy; size eşsiz bir yaşam tecrübesi sunuyor. Geniş sosyal alanları, deniz boyunca uzanan sahili, park alanları, oyun sahaları ile hem size, hem de sevdiklerinize güzel anılar biriktirebileceğiniz bir yaşam alanına sahiptir. Sadece İstanbul’un sakinleri değil, tüm Türkiye’deki insanların “deniz kıyısında yaşama” hayali vardır. Sea Pearl Ataköy ile bu hayale sahip bireylerin hayali gerçekleşmekte. Ayrıca çağımızın büyük bir sorunu olan sık kentleşme ile, insanlar doğayı neredeyse unutacak seviyeye geldi. Fakat bu proje, size doğanın içinde yaşama şansı veriyor. Yeşil alanları ve temiz havası ile sizi İstanbul’un yoğun temposundan ve kalabalığından kurtaracak. Ayrıca ulaşım imkanlarının çeşitliliği ile sadece İstanbul’da değil, diğer şehirlere veya ülkelere ulaşımınızı kolaylaştıracaktır.

Seapearl Ataköy ve Lokasyon Detayları

Bir yaşam alanının elbette en önemli detayı lokasyonu yani bulunduğu konumudur. Evin konumu insanların çeşitli ihtiyaçlarına göre şekillenebiliyor ve buna göre yaşıyorlar. Sea Pearl Ataköy’ün lokasyonu, İstanbul’un Ataköy ve Florya semtleri arasında bulunuyor. Sahil şeridi boyunca uzanan büyük bir projeye sahip olmasıyla beraber size İstanbul’un elit yüzünü de gösterme şansına sahiptir. Özellikle çevresinde yer alan ulaşım imkanları ile, sadece bulunduğu yer ile yetinmek istemeyen bireyler için oldukça avantajlı bir yerdir. Yaklaşık 6 dakikalık bir süre uzaklığında Atatürk Havalimanı bulunuyor. Sık sık şehir içi veya şehir dışı seyahatler yapan bireyler için oldukça uygun bir konuma sahiptir. Ayrıca Marmaray ile İstanbul’un istediğiniz köşesine dilediğiniz gibi gidip gezebileceksiniz. Marmaray ise sizin bulunacağınız konuma sadece 13 dakika uzaklıktadır. Bu faydaların yanında yeni inşaa edilmiş olan Avrasya Tüneli’ne olan yakınlığı ile yine dilediğiniz gibi seyahatlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.