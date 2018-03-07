MERCEDES SD CONNECT C4 ARIZA TESPİT CİHAZI

Arıza tespit cihazları Binek ve Hafif Ticari olarak farklı marka araçları desteklemektedir. Motor, fren, hava yastığı,otomatik şanzuman,immobiliser,klima gibi modüllere bağlantı kurabilir,bakım yaptıktan sonra servis ışığını sıfırlayabilirsiniz. Motor, Hava yastığı(Airbag), Fren, Gösterge, Klima, Şanzuman, Anahtar, Merkezi elektronik, Konfor sistemleri, Kapı sistemleri, Merkezi elektronik, Far kontrolleri, Direksiyon elektroniği, Süspansiyon vb modülleri desteklemektedir.

Arıza tespit cihazı %100 Türkçedir ve arıza kodlarının yanında açıklamaları mevcuttur. Bu cihaz ile diagnostiğin yanısıra araç üzerindeki canlı değerleri görebilirsiniz.(Motor devri, akü voltajı, soğutma suyu sıcaklığı, gaz kelebek konumu, hava emme sıcaklığı, yakıt basıncı, atmosfer basıncı, egr valf konumları vb...) Araç üzerindeki aktif testleri gerçekleştirebilirsiniz. Örnek : Fan motor devirlerini kontrol etme, basınç pompası testi,enjektör testleri vb… Elektronik Park Freni olan araçlarda Fren Balatası değiştirirken pistonun çektirme ve balata değiştirildikten sonraki işlemlerini yapabilirsiniz. Dizel araçlarda enjektör kodlaması yapabilirsiniz. Araçlara bakım yaptıktan sonra gösterge kısmında bulunan Servis Işığı Sıfırlama işlemini otomatik olarak kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Partikül Filtreli araçlarda Rejenerasyon işlemini yapabilirsiniz.

Mercedes SD Connect C4 arıza tespit cihazı günümüzde Mercedes, Smart, Maybatch, Setra, Cobüs ve Mitsubishi Fuso gruplarında kullanılan orijinal arıza tespit cihazıdır.Ayrıca Mercedes-Benz motoru kullanan binek, hafif ticari, ağır vasıta, kamyon ve çekicilere bağlanabilmektedir. SD Connect C4 Mercedes’in yeni nesil arıza tespit cihazıdır ve kablosuz wireless bağlantı özelliği sunmaktadır. Bluetooth'tan çok daha olan wireless özelliği ile mercedes araçlara DAS veya Xentry ile bağlanma süreniz inanılmaz hızlıdır. programlar ve özellikleri; Xentry DAS (Diagnostic Assistance System) Mercedes Araçların Full diagnostik Sistemidir. Araç üzerinde diagnostik ve kalibrasyon yapabilirsiniz. Tüm ünitelerin kalibrasyon dosyaları Xenrty ve Das programında mevcuttur. Developer Mod Mercedes-Benz için tasarlanmış DAS ın bir uzantısıdır. Bu uzantı Mercedes araçların elektronik kontrol üniteleri içinde saklanan konfigürasyon, veri ve programlara derinlemesine müdahale etmenizi sağlar. Bu uzantı normalde on-board elektronik sistemler geliştirme ve test kolaylaştırmak amacıyla fabrikada kullanılmaktadır.Developer Mod EOL Modu Hız Limiti ve Maximum-Minimum tork değerlerinin değiştirilmesi için etkindir. WIS (Atölye Bilgi Sistemi) Araçların teknik atölye kılavuzlarını, devre şemalarını, tüm montaj / demonte dahil montaj talimatlarını, detaylı teknik bilgilerini ve onarım bilgilerini içerir. EPC (Elektronik Parça Kataloğu) Mercedes araçların parça numaralarını ve hangi parçanın nerede olduğunu full bir şekilde görebilmenizi sağlamaktadır. SDmedia (Star Diagnosis Medya) otomobil, minibüs, kamyon bakım ve onarımında video, animasyon görüntüleriyle size yardım etmek için tasarlanmış faydalı bir uygulamadır.

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