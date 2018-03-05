Triko

​Havaların serinlemesi ile birlikte erkekler için alternatif giyim seçeneklerinde triko giymeyi tercih ederler. Genel olarak bütün erkeklerin gardıroplarında en azından birkaç tane bu tarz modeller bulunmaktadır.

Anasayfa MAKALE Triko
Triko
Triko tanitim tanitim Tarih: 2018-03-05 Saat: 22:07:24
Güncelleme : 2018-03-05 22:07:24Bu içerik 48 kez okundu.
Reklam

Havaların serinlemesi ile birlikte erkekler için alternatif giyim seçeneklerinde triko giymeyi tercih ederler. Genel olarak bütün erkeklerin gardıroplarında en azından birkaç tane bu tarz modeller bulunmaktadır. Trikolar kış aylarında kıyafetleri kombin yaparken çok büyük bir kurtarıcı haline gelmiştir. Bu tarz kıyafetlerin pek çok modelleri bulunması nedeni ile çok daha şık olmak mümkün olacaktır.

Triko Modelleri

Triko hem kadınlar için hem de bayanlar için çok önemli bir yere sahiptir. Özellikle kış aylarında genel olarak herkesin üzerinde triko modellerinden birini görmek mümkün olmaktadır. Bato yaka, V yaka, polo yaka ya da balıkçı yaka olarak çok farklı modelleri bulunan trikoların farklı renk ve desen seçenekleri bulunmaktadır. Ayrıca kaliteli ve rahat olmasının yanı sıra şık bir görünüme sahip olması tercih sebeplerinin başında yer almaktadır.

Triko Fiyatları

Her yıl çok farklı modelleri bulunan triko ürünlerin hepsini aynı anda görmek ve en yakından incelemek için www.kigili.com adresimizi ziyaret etmeniz yeterli olmaktadır. Çok uygun fiyatlara elde edeceğiniz ürünler ile çok şık olacaksınız. 

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır