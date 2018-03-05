Havaların serinlemesi ile birlikte erkekler için alternatif giyim seçeneklerinde triko giymeyi tercih ederler. Genel olarak bütün erkeklerin gardıroplarında en azından birkaç tane bu tarz modeller bulunmaktadır. Trikolar kış aylarında kıyafetleri kombin yaparken çok büyük bir kurtarıcı haline gelmiştir. Bu tarz kıyafetlerin pek çok modelleri bulunması nedeni ile çok daha şık olmak mümkün olacaktır.

Triko Modelleri

Triko hem kadınlar için hem de bayanlar için çok önemli bir yere sahiptir. Özellikle kış aylarında genel olarak herkesin üzerinde triko modellerinden birini görmek mümkün olmaktadır. Bato yaka, V yaka, polo yaka ya da balıkçı yaka olarak çok farklı modelleri bulunan trikoların farklı renk ve desen seçenekleri bulunmaktadır. Ayrıca kaliteli ve rahat olmasının yanı sıra şık bir görünüme sahip olması tercih sebeplerinin başında yer almaktadır.

Triko Fiyatları

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