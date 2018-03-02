Hakan Kenan Hoca Metafizik Uzmanı

Birçok insan ilk zamanlar da bu konuda bir endişe yaşasa dahi aslında büyü yeryüzünde var olan bir durumdur. Genelde bu durum ile insanların tamamen özgürlüğünü yok etmek adına yapılan çalışmalar yer almaktadır ve medyumların yapmış olduğu bu çalışmalarda gerçekten de oldukça kötü bir durumdur. Çünkü büyüler ile insanların kendi hür iradelerini yok etmektedirler ve bu anlamda da özgürlüğü kısıtlıyorlar. Bu kısıtlamaları aşmak adına da Hakan Kenan Hoca bu anlamda en iyi şekilde sizlere hizmet etmektedir. Tamamen insanlığa kendini adamış olan hoca insanların üzerinde ki bu büyüleri bozarak ruhsal çöküntüleri yok etmekte ve tamamen bu anlamda da insanları hayata yeniden bağlamaktadır.

Hakan Kenan Hoca canlı yayınların da telefon ile bağlantı alarak kendisine yöneltilen soruları da cevaplamaktadır. Özellikle de bu bağlantılar içerisin de birisi dikkatimizi çekiyor ve bir kadın telefon ile bağlantı kurarak kendisine eşi ile olan sorunlarını anlatıyor. Yaklaşır 9 yıldır evli olan bu kadının bebeği olmuyor ve defalarca düşük yapıyor. Soruları yönelten kadın kocasının tamamen gözünün dışarıda olduğunu söylüyor ve hocada kocasının başka kadınlarla birlikte olduğunu üstelik bu aldatma durumunun da birden fazla olduğunu söylüyor. Kadın hocaya sonrasında da bebeğim olacak mı diye soru soruyor ve daha hocaya kaç kez düşük yaptığını söylemeden siz yedi sefer düşük yapmışsınız manevi olarak diyor. Kadın bu durumu onaylıyor evet tam yedi sefer düşük yaptım diyor ve adeta herkes şok içinde kalıyor. Daha hocaya kaç kez düşük yaptığını söylemeyen kadının yedi sefer düşük yaptığını biliyor ve kocasının evine dönmeyeceğini kadından ayrılacağını söylüyor.

Bu kadın ile irtibata geçtik ve söylediklerini tamamen doğru olduğunu bildirdi, üstelikte hoca kadına kocasından ayrılacağını söylemişti ve kocası kadından gerçekten de ayrılmış başka bir kadın ile birlikteliği varmış. Hakan Kenan Hoca kadına söyledikten tam iki hafta sonrasında kocası kadından ayrılmış ve söyledikleri her şey tamamen doğru çıkmış. Bu videolar da hocanın sosyal medya hesabı olan facebook adresin de görebilirsiniz. Video orada halen yer almaktadır ve kaç kez düşük yaptığını dahi bilmektedir.

Hakan Kenan Hoca’ya www.hakankenanhoca.org ve 0 541 483 36 20’dan ulaşabilirsiniz.