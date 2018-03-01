Kalem: Yazmak İçin Yaşayanlar

İş sırasında not almak için, ders çalışmak için, yazmak için, kısaca yaşayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz kalemler, kırtasiye aşıklarının da iyi bildiği üzere kırtasiye gereçleri içerisindeki en önemli gereçlerden biridir. En yaygın olarak kullanılan kurşun kalem, versatil kalem ve tükenmez kalemlerden sonra, dolma kalemler, teknik çizim kalemleri ve boya kalemleri de listelerde daima üstlere çıkar. Peki icadıyla ve geçmiş dönemlerdeki rolüyle pek de yakından tanımadığımız kalemlere daha yakından bakarsak neler görürüz?

Kalemin Tarihi

Kağıt üretimiyle birlikte, binlerce yıl önce kullanımı başlayan tüy kalemlerin kullanımı da iyice yaygınlaştı. Kuyruk ya da kanat tüylerinden elde edilen bu araçlar, çeşitli mürekkeplere batırılarak yazım işlemi için kullanılıyordu. Tüyden yapılan kalemler, 18. yüzyıl sonlarına kadar kullanılırken, 19. yüzyılda günümüz formuyla üretilmeye başlanan mürekkep kalemler, dünyanın en yaygın yazım gereçleri oldu. 1822 yılında icat edilen ilk mekanik kalem ucu, yazım tarihini de baştan aşağı değiştirdi. İçi boş silindir tüpler, içerisine doldurulan mürekkebi yer çekimi yardımıyla uca aktarıyor, ucu delik olan uç da, yeterli miktarda mürekkebi, kağıda ya da diğer yüzeylere aktarabiliyordu.

Kalemi sürekli olarak mürekkebe batırma derdinden kurtulan insanoğlu, artık eğitim ve öğretim alanlarındaki reformları da daha büyük kitlelerce karşılamaya hazırdı. 1880'li yıllarda icat edilen ilk dolma kalem, günümüz modern kalemlerin de önünü açan, kalemlerin günümüz formuna kavuşmasına olanak veren süreci başlatmış oldu. 19. yüzyılın son anlarında üretilen tükenmez kalemler ile birlikte, artık maliyeti çok uygun fiyatlara çekilen kalemler de çok daha geniş kitlelere yayıldı ve insanlar arasında en çok tercih edilen kalemler oldu. Kalem ucuna yerleştirilen minik bir bilye aracılığıyla kağıda aktarılan mürekkep sayesinde çalışan tükenmez kalemler, günümüzde hala en çok kullanılan kalem çeşitlerini oluşturur.

Keçe uçlu kalemler, boya kalemleri ve diğer tüm teknik çizim kalem çeşitleri de 1950'li yıllardan sonra yaygınlaşmakla birlikte, eğitim hayatı, iş hayatı ve tüm sosyal hayattaki yerini aldı. Modern formuna kavuşmadan önce birçok farklı yol izleyen kalem çeşitleri, her şekilde en önemli kırtasiye gereci olmaya devam etti.