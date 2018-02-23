İstenmeyen gebeliklerin tahliyesinde başvurulan kürtaj uygulaması; kadını hem fizyolojik hem de psikolojik açıdan olumsuz yönde etkilemektedir.

Kürtaj işleminin uygulanabilmesi için belirlenen yasal süre; gebeliğin 10. haftasına kadardır. Gebelik haftasına göre lokal ya da genel anestezi altında uygulana kürtaj; teknolojinin gelişmesi işe birlikte vakum yöntemi ile gerçekleştirilebilmektedir. Kelime anlamı kazımak olan kürtaj işlemi; önceki yıllarda rahimin kazınması yolu ile yapılmaktaydı ve bu durum kadının sağlığını büyük ölçüde tehlikeye sokmaktaydı. Günümüzde anestezi altında vakum yöntemi ile gerçekleştirilen kürtaj uygulaması; sterilizasyonu sağlanmış kliniklerde ve uzman doktorlar tarafından gerçekleştirildiği taktirde sağlık açısından oluşabilecek tüm risk faktörlerinin ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır. Türkiye’de büyük şehirlerde daha fazla uygulanan kürtaj uygulamasının fiyatlandırmaları ise farklı parametrelere göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin Ankara kürtaj fiyatları kullanılacak olan anestezi türüne, gebelik haftasına ve doktorun belirlediği birim ücrete göre değişkenlik göstermektedir.

Ağrısız kürtaj nasıl yapılır sorusunun cevabı, uygulama sırasında rahimin kasılması ve rahim içerisinde kan birikmesi durumu bazı kadınlarda ağrıya sebep olabilmektedir. Ancak doktorun kanın dışarı çıkmasını sağlayacak yöntemleri uygulaması ile nadir görülen bu komplikasyon da ortadan kaldırılabilmektedir.

Günümüzde uzmanların tamamı; kürtajın bir doğum kontrol yöntemi ya da aile planlamasının bir birimi olarak kabul edilmemesi gerektiği konusunda hemfikirdir. Bu nedenle kadınların cinsel yaşamlarında korunma yollarında başvurmaları önerilmektedir. Ancak bazı durumlarda gebelik oluşmakta ve istenmeyen gebeliklerde kürtaj yolu ile sonlandırılabilmektedir. Üreme dönemi devam eden, yeterince çocuk sahibi olduğunu düşünen ve gebelik riskini yaşamak istemeyen kadınlar tüp bağlama uygulaması ile bu riski ortadan kaldırabilmektedir.

Kürtaj ya da tüp bağlama uygulamaları sırasında eğer mümkünse çiftlerin birlikte başvurmaları kadının psikolojik durumu için faydalı olacaktır. Güçlü bir iletişim hali ile psikolojik açıdan zorlayıcı durumlar kısa sürede atlatılacaktır.