İstanbul’da Biorezonans ile ilgili merkez sayısı tüm Türkiye’ye bakıldığında oldukça fazladır. Hatta tüm Türkiye’deki merkezlerin yüzde 90’ı İstanbul’da bulunmaktadır. Bunun ana sebebi hem yetişmiş eleman bulunabilmesi hem de bu şehirde yaşayan insanların bu tedai yöntemine yurt dışı ile daha içli dışlım olduklarından dolayı daha aşina olmalarıdır. Ve kalite anlamında birçok dünyadaki örnekleri ile rahatlıkla yarışacak seviyededir.

İstanbul’da Biorezonans merkezi bulunan firmamız sunduğu kaliteli ve profesyonel hizmetle daha önce bu tedavi yöntemine uzak ve mesafeli olan insanlar tarafından bile takdir edilmektedir. Gerek merkezimizin fiziksel özellikleri, çalışanlarımızın mesleki tecrübe ve donanıma sahip olması ve sahip olduğumuz en son teknoloji cihazlarla en kaliteli ve sonuca yönelik Biorezonans tedavi hizmetini sunmaktayız.

İstanbul’daki Biorezonans merkezleri

İstanbul’da Biorezonans merkezleri içerisinde sunduğumuz kaliteli ve dünya ile yarışır kalitedeki hizmet anlayışımızla her zaman öncü durumdayız. Ve bu tedavi yönteminin tüm Türkiye’de yaygınlaşması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Biorezonans yöntemi ile ilgili tüm bilgi ve yönlendirmelere http://www.ilkebiorezonans.com internet sitemiz vasıtasıyla ulaşabilirsiniz.