Türk pop müziği sanatçısı olan Mustafa Sevim, 30 Kasım 1985 Kırklareli doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini Kırklareli’nde tamamlamıştır. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarını kazanması ve müzik ile ilgili eğitimini burada tamamlaması Mustafa Sevim kimdir sorusuna verilebilecek en kısa ve öz yanıt olacaktır.
Mustafa Sevim ve Müzik Tutkusu
Müzik aşkı Mustafa Sevim’in çocukluğundan beri içinde hep var olmuştur. Bu nedenle hayatı boyunca müzikle iç içe bir serüveni vardır. Müziğe olan yeteneği ve bu konudaki becerisi ilkokul öğretmenleri tarafından fark edildikten sonra öğrenim hayatı boyunca çeşitli konserler ve etkinliklerde yer almıştır. İstanbul ve Trakya’da pek çok seçkin mekanda programlara katılmış, konserlerde sahne almış olması Mustafa Sevim kimdir diye merak eden müzikseverlerin dikkatini çeken ayrıntılardır.
Mustafa Sevim’in Profesyonel Hayatı
Müzik konusunda oldukça yetenekli olan ve Trakya'nın kadife sesli sanatçısı olarak anılmaya başlayan Mustafa Sevim, ilk çalışmasını 10 Şubat 2014 tarihinde Aşk-ı Sofram isimli singleı ile yapmıştır. Bu single çalışmasında söz ve müzikleri Özgür Özkan, düzenlemeleri Koray Aykırı’ ya ait “Aşk-ı Sofram”, “Yansın Bu Dünya” ve “Geri Dönüş” isimli 3 şarkı bulunmaktadır.
Mustafa Sevim Albümleri
İlk single çalışmasından 7 ay sonra 6 Eylül 2014’te iki şarkıdan oluşan “Zeytin Dalı” isimli 2. singlenı çıkarmıştır. Bu single Aşk Müzik Yapım desteğiyle piyasaya sürülmüştür. Albüme adını veren "Zeytin Dalı" şarkısının sözleri Gökhan Şahin’e aittir. Şarkının düzenlemelerini Nida Şan yapmıştır. Albümdeki diğer şarkı da İlhan Şeşen’in “Rüzgar” isimli eseridir. Sanatçının “Zeytin Dalı” isimli parçası 2015 yılı Şubat ayı sonunda Aşk Müzik yapım aracılığıyla “Yolcu Yolunda Gerek isimli” albümde yer almıştır. Bu albümde Aşk Müzik Yapım bünyesinde bulunan 12 sanatçı ve 19 eser yer almıştır. Bu bilgiler Mustafa Sevim albümleri olarak araştırma yapıldığında ulaşılabilecek verilerdir. 2015 yılı mayıs ayında Mustafa Sevim, ilk klibini “Aşk-ı Sofram” isimli şarkısına çekmiştir. Sanatçı belirli tarihlerde düzenlenen çeşitli konser ve etkinliklerle müzikseverlerle buluşmaya devam etmektedir. Yakın zamanlarda gerçekleşen bazı etkinlikleri 1 Aralık 2017 Cafe Karis, Babaeski/Kırklareli konseri ve 31 Aralık 2017 Olimpos Atlı Spor Kulübü ve Restoran/Tekirdağ yılbaşı programı olmuştur. Çalışmalarını aralıksız ve büyük bir özveriyle sürdüren Mustafa Sevim, önümüzdeki aylarda çeşitli sürprizlerle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanmaktadır.
Detaylı bilgi için http://www.mustafasevim.com/ internet adresi ziyaret edilebilir. Verilen bu adres Mustafa Sevim resmi web sitesi olup sitede Mustafa Sevim albümleri, etkinlikler, canlı performanslar, fotoğraf galerileri ve çok daha fazlasına erişim sağlanabilmektedir.