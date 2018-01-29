RAVENA DUVAR KAĞIDI MODELLERİ

Her renk ve modelde desenli duvar kağıdı ürünleri de Ravena mağazalarında sizleri bekliyorlar. Kalite her zaman çok önemlidir. Belki çok daha ucuza duvar kağıdına sahip olabilirsiniz. Ancak, sağlık ve zevkler para ile ölçülemez. Bu nedenle hem sağlığınızı hem de yaşam alanlarınızı riske atmayın ve Ravena ile tanışın.

En şık ve en kaliteli ev duvar kağıtları için artık Ravena ürünlerini tavsiye etmeye başlıyoruz. Bu kadar önemli olan markalardan da ancak bu kadar kaliteli ve güzel ürünler ortaya çıkardı.

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Arkadaşlar, dünyaca ünlü duvar kağıdı modelleri artık Türkiye’de üretilmeye başladı. Yılların tecrübesi olan Hanna Home ile Alman duvar kağıdı üreticisi ve sektörün lideri olan Rasch markaları birleştiler ve Ravena markası ile Bandırma’da üretim yapmaya başladılar.

Bir yanda dünyanın en iyi duvar kağıdı üreticisi, diğer yanda da en iyi duvar kağıdı pazarlamacısı. Eee sizlere de sadece ortaya çıkan bu ürünlerden faydalanmak ve dilediğiniz modellerdik ev duvar kağıtları arasında bir seçim yapmaktır.

Peki bu kalite nereden geliyor ve nasıl ortaya çıktı sorusunu soranlara biraz bilgiler verelim. Arkadaşlar, Ravena markasını oluşturan kuruluşlardan birisinin Rasch olduğunu diğerinin ise Hanna Home olduğunu yukarıda anlatmıştık. Şimdi bunlardan Almanya markası olan Rasch, ta 1861 yılında kurulmuş. 5 yıl değil 10 yıl değil. Tam 150 yıldan fazla süreden beri Avrupa’da duvar kağıdı trendlerini belirlemeyi başaran bir markadan söz ediyoruz. Daima en kaliteli ürünleri insanlara sunma gayreti içerisinde olmuş olan bir markadan.

Peki ya Ravena markasını oluşturan diğer marka. O da Hanna Home. Duvar kağıdı modelleri hakkında az çok bilgi sahibi olan hemen herkes de bu markayı duymuşlardır. Belki kendisine ait duvar kağıdı ürünleri yoktu ancak bu firma dünyaca ünlü markaların ülkemiz insanlarına ulaşmasına çok önemli katkılar sağlamış ve bu dünyaca ünlü markaların Türkiye distribütörlüğünü yapmıştır. İstediğiniz tüm modeller için tıklayın.