Acil durumlar ve VIP transferler için ihtiyaç duyulan özel uçak seçeneklerinin değerlendirilmesi için hizmet veren Merkür, uçak kiralama konusunda çözüm üretmektedir.

İstanbul merkezli hizmet veren firmamızda özel ve iş amaçlı gezileriniz için her zaman hizmet alabilirsiniz. Sınıfının en lüks uçakları ve özel kabinlerle uçuşlarınızda uçuş deneyimini en üst seviyede yaşayabilirsiniz. Özel uçak ve diğer uçak seçenekleriyle ihtiyacınız olan özel gezi için planlarınızı eksiksiz şekilde tamamlayabilirsiniz.

24 Saat Hizmet

24 saat hizmet veren ekibimiz, uçuş konforunuzu en üst düzeyde yaşamanız için hizmet vermektedir. Profesyonel çözümleriyle memnun edici bir özel uçak deneyimini yaşayabilirsiniz. Memnun edici sonuçlarla her zaman en iyi müşteri deneyimini sunan ekibimiz, en yeni uçak modelleriyle yolculuğunuzu rahatlığa dönüştürüyor.

Özel anlarınızı unutulmaz kılmak ya da en hızlı şekilde girmek istediğiniz yere varmak için http://www.merkurcharter.com üzerinden bizimle iletişime geçerek merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz. Ulaşım ve iletişim konusunda her türlü çözümün bulunduğu uçaklarımızda internet bağlantısı ve sinema keyfi yaşayarak seyahatinizi evinizin konforunuzda hissetmenizi sağlıyoruz.