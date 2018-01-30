Scania Euro 6 Adblue İptali

Adblue sistemli araçlarda adblue yakıtının azalmasıyla ortaya çıkan sorunları gidermek için adblue sistemini iptal etmek gerekiyor. Euro 6 standartlarıyla üretilen yeni nesil otobüs, kamyon ve tır gibi ağır vasıta araçlarında artık adblue-scr sistemi bulunuyor. AB ülkelerinde araçlarda adblue sisteminin kullanılması zorunludur. Dizel yakıtlı ağır vasıta araçlarının atmosfere fazla miktarda zararlı gaz salması ve bunun çevre kirliliğini tehlikeli boyutlara vardırması AB ülkelerinin böyle bir karar almasına neden oldu. Adblue su ve üreden oluşan, çevreye ve sağlığa zararı olmayan bir sıvıdır. Araçta özel bir tankta bulunan adblue sıvısı egzozdan çıkan Nox gazlarının üzerine püskürtülür ve bu zararlı gazları zararsız nitrojen ve su buharına dönüştürür. Ama AB ülkeleri dışında araçlarda genellikle adblue iptali yapılıyor ve adblue arızalarının ortaya çıkması önleniyor.

AB ülkelerinde ve euro 5, euro 6 normlarını kabul etmiş diğer ülkelerde adblue sorunları nadiren yaşanır. Bu ülkelerde rahatlıkla adblue sıvısı bulunur ve sıvı bitmesinden kaynaklanan sorunlar ortaya çıkmaz. Ama AB ülkeleri dışında adblue sıvısını her yerde bulmak mümkün olmuyor. Adblue azalmaya başladığında aracın çekiş gücü ve performansı düşüyor, daha çok mazot yakmaya başlıyor, sıvı bittiğinde ise aracın yolda kalma riski oluşuyor. Nox sensöründe veya dozaj sensöründe arızalar meydana geliyor. Euro 6 adblue iptali ile bu sorunlar ortadan kalkıyor. Adblue iptali için her marka araca uygun, özel tasarlanmış adblue iptal cihazları bulunuyor.

Scania adblue iptali için geliştirilen adblue iptal cihazı tüm scania marka otobüs, kamyon, tır ve iş makinalarında kullanılıyor. Cihaz aracın ecu denen motor beynine kolaylıkla monte ediliyor ve adblue sistemi iptal ediliyor. Sistem iptal edilince ecu ya sıvı seviyesi veya arızalarla ilgili adblue sinyalleri gitmiyor. Aracın motor beyni sistemde sorun olmadığını algılıyor. Bu durumda artık adblue sıvısı almaya gerek kalmıyor. Aracın çekiş gücü ve performansı artıyor. Adblue arızaları meydana gelmiyor. Adblue iptali için adblue sıvısının bitmesini beklemeye gerek yoktur. Sıvı varken ve bir arıza meydana gelmemişken de adblue iptali yapılabilir. Ancak AB ülkelerinde adblue sistemini yeniden devreye sokmak gerekiyor. Ecu Emulators firmamızdan alacağınız adblue iptal cihazları bir yıl garantilidir ve fiyatları da çok uygundur.