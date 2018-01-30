Kadın & Çocuk Atkı Bere Takımı

Soğuk kış günlerinde dışarıda da keyifle gezebilmenin yolu atkı, bere, eldiven gibi aksesuarlara giyimimizde daha fazla yer vermekten geçer. Atkılar, bereler ve eldivenler açıkta kalan baş, boyun ve ellerimizi soğuktan koruyarak dışarıda hiç üşümeden, zevkle gezebilmemizi sağlıyor. Bu nedenle kışlık giysilerimizi hazırlarken atkı ve bereleri de gözden geçirir, ihtiyaç varsa yenilerini alırız. Hatta ihtiyaç olmasa bile hoşumuza gidecek, kıyafetlerimize tarz katacak yeni model atkı ve bereler de alırız. Renk renk, desenli, motifli atkı ve bereler, atkı bere takımı ve eldivenler gerçekten de kıyafetlerimize özel bir şıklık katmaktadır. İnsanı saran yumuşak dokuları ve sıcacık renkleriyle görenlerin bile içini ısıtıyor.

Mağazalarda çok çeşitli atkı modelleri, bere modelleri bulunuyor. Erkeklere, kadınlara ve çocuklara uygun, özel tasarımlarla üretilmiş atkı ve bereler spor, klasik, etnik, modern her türlü giyim tarzıyla kullanılabiliyor. Bayanların tercihi çoğu kez kadın atkı bere takımı oluyor. Takım olarak kullanılan atkı ve bereler görsel bir zenginlik yaratıyor. Atkıların çeşitli bağlama yöntemleri bulunuyor. Uzun, kısa, püsküllü, ponponlu, düz renkli, ikili renkli, ekoseli, motifli, işlemeli atkılar, düz, katlamalı, ponponlu, arkadan sarkmalı, şapkalı bereler her zevke ve giyim tarzına hitap eden zengin seçenekler sunuyor. Mağazalarda ihtiyaca göre yün atkı ve bere, polar atkı ve bere, triko atkı bere çeşitlerini farklı ve uygun fiyatlarla bulabilirsiniz.

Atkı ve bereler çocuklara da çok şık ve sevimli bir görünüm kazandırıyor. Çocuk atkı bere takımı kız çocuklarının ve erkek çocuklarının giyim tarzlarına göre ayrı ayrı tasarlanabiliyor. Çocuk takımlarında zengin renk çeşitliliği ve sevilen karakterlerin baskılarını görüyoruz. Bu karakterlerin olduğu atkı ve bereler çocukların çok hoşuna gidiyor. Atkı ve berelerde özellikle de çocukların atkı berelerinde malzeme kalitesi önemlidir. Deri ile direk temas eden bu ürünlerde kullanılan malzemenin anti alerjik ve anti kanserojen olması sağlık açısından gereklidir. Ancak kaliteli ürünler doğal olarak biraz daha pahalıdır. Ama sağlık söz konusuysa bu fiyat farkı göze alınmalıdır. Bunun dışında her bütçeye uygun farklı malzemelerle yapılmış, rengârenk ve şık atkı bere modelleri bulunmaktadır.