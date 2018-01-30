2650 TL iken 158 TL oldu

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2650 TL iken 158 TL oldu
2650 TL iken 158 TL oldu admin Tarih: 2018-01-30 Saat: 00:07:24
Güncelleme : 2018-01-30 00:07:24Bu içerik 66 kez okundu.
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2650 TL iken 158 TL oldu 

Şikayet edin çağrısı: 2650 liralık fatura 158 liraya düştü. Özel Hastaneler ile alakalı şikayetler sürerken en fazla şikayetin ise insanların ödemiş olduğu yüksek tedavi ücretleri olmuştur.

Özel hastanelerin sağlık bakanlığının belirlediği tarifelerin en fazla olarak iki katını talep etmesi gerekmektedir. Uzmanlar insanları bu konuda uyararak fahiş ödeme yaptığınız da ayrıntılı fatura isteyerek muhakkak şikayet edin.

Tüketici başvuru merkezi Onursal Başkanı olan Aydın Ağaoğlu, acile giden hastalardan durumu acil olmadığı gerekçesi ile bir takım ücretler istendiğine dikkat çekerek insanlara uyguladıkları ücretin iki katından fazlasını almalarına rağmen yüksek fatura çıkartmaktadırlar. Şikayette bulunarak şikayetinizin takipçisi olun. Ayrıntılı fatura isteyin ilk sağlık müdürlüğünü arayın. 184’ü de arayıp şikayette bulunabilirsiniz dedi.

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