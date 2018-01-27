Görsel TV Kanalları Artık İnternette

Ulusal kanallar, yerel kanallar, müzik kanalları, belgesel kanalları, haber kanalları ve bir çok çeşitte kanallar televizyon üzerinden ülkemizde izlenmektedir. Uydudan izlenmekte olan bu kanallar tüm dünyada da izleme olasılığı bulunan kanallardır. Televizyon kanalları üzerindeki programların aslında bir kısmını daha sonradan bir takım internet siteleri ücretsiz olarak kendi sitelerinde yayınlamaktadır. Fakat çoğu kişi için bu kanallar üzerinden bir programı tam saatinde izlemek önemlidir. Çünkü bir maç skoru veya bir dizinin final sahnesi her zaman herkesle birlikte izlenildiğinde bir sonuç elde edilir. Daha sonradan sonucu bilinen dizi veya spor gibi izlemelik şeylerin sonuçlarının bilinmesi kişileri o dizi veya spor müsabakasını internet üzerinden tekrar yayınını izlerken rahatsız edebilir. Bir çok kişi için bir diziyi, bir belgeseli veya bir farklı programı canlı tv izle seçeneği ile izlemek önemlidir.

Günümüzde internet üzerinden canlı tv izlemenin mümkün olduğu gibi artık internet üzerinden ücretsiz bir şekilde radyo dinle seçeneği de kullanılabilmektedir. Radyo dinlemek bir çok kişi için istediği bir müzik parçasını dinlerken haz almak veya arada konuşma yapan sunucuların neşeli hallerini takip ederek kafa dağıtmak olarak sayılabilir. Radyo dinlemek çoğu kişiye göre düz müzik dinlemekten önemlidir. İnternet üzerinden gerçekleştirilen tüm müzik ve radyo dinlemelerinde hiçbir ücrete tabi olmadan bu işlemler yapılabilir. İsteyen kişiler ulusal kanalları, isteyen kişiler yerel kanalları, isteyen kişiler müzik kanalarını, isteyen kişiler belgesel kanallarını, isteyen kişiler de bir çok kişinin seçmiş olduğu gibi, haber kanallarını seçerek dinleyebilirler veya radyo kanalı üzerinden bir çok televizyon kanalının var olan radyo kanallarını da düzenli bir şekilde dinleyebilirler. İsteyen kişiler bu radyo kanallarını kayıt yapabilirler.