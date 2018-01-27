Kısmet Açma ve Evlilik Duaları

Geçmişten günümüze kadar insanların büyülerle, beddualarla ve benzeri nedenlerden dolayı kısmetleri kapanmakta ve bu durumdan oldukça bunalan kişiler yıllardı kısmet açma büyülerine başvurmaktadır. Ancak günümüzde havas ilmi ve parapsikoloji alanlarında oldukça önemli bir ünü yakalamış olan Aydınlı Mehmet Hoca insanların yanlış yollardan kurtulmalarını sağlayarak dualarla kısmet kapanıklığına derman olmaya çalışmakta.

Kısmet Açma Büyüsü Nedir? Kimlere Uygulanır?

Bir çok insan kısmet açma büyüsünü sadece evlenebileceği hayırlı bir kısmet anlamında düşünse de kısmet açma büyüsü hayırlı bir eş bulabilmenin yanı sıra; işleri yolunda gitmeyen, başı beladan ve aksiliklerden kurtulmayan, huzurlu ve sağlıklı bir hayat geçirmek isteyenlerin de başvurduğu bir büyüdür.

Son birkaç aydır yapmış olduğu gerek alternatif tedaviler, gerekse de oluşan çeşitli olayların ortaya çıkarılmasında diğer alemdeki canlılarla irtibatı Aydınlı Mehmet Hoca’nın adının medyada sıkça anılmasını sağladı.

Kısmeti Kapalı Olanların ve Evlenmek İsteyenlerin de Çaresi Aydınlı Mehmet Hoca

Aydınlı Mehmet Hoca kısmet açma büyüsünün oldukça önemli ve dikkat edilerek yapılması gereken bir işlem olduğunu vurgulamaktadır. Mehmet Hoca Kısmet açma büyüsünü yaptırmak isteyen kişinin sabırlı olması gerektiğini vurgulayan hoca büyünün 7 günde hazırlandığını, uygun ve düzenli olarak kullanıldığında ise 14 günde tesir edeceğini ifade etmiştir.

Büyünün yapım aşamaları ise şu şekildedir. İlk olarak danışanı ocak aşına oturtmaktadır. Daha sonrasında bu ocakta yabangülü tohumlarını yakarak tütsü yaptığını ve belli dualar okunarak büyünün 7 günde tamamlandığını daha sonrasında ise büyüyü yaptıran kişinin kısa bir süre sonra bütün işlerinin yoluna gireceğini ifade etmektedir.

Evlilik Büyüsü ile Hayırlı Eş Bulmak

Özellikle hayatında ciddi bir ilişkisi olmayan insanların hayırlı bir eş bulmak için ya da evlenmeye bir türlü yaklaşmayan, evlilikten korkan insanları ikna etmek amacıyla yapılan Evlilik Büyüsü yıllardır olan ancak son zamanlarda Aydınlı Mehmet Hocanın başarı yakalamasıyla birçok insanın yaptırma talebinde bulunduğu bir büyü çeşididir. Hatta bu evlilik büyüsü çiftlerin evlenmek isteyip de diğer kişilerin bu evliliği istememesi gibi olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla yapıldığı da bilinmektedir.