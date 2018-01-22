Canlı Yayınları Kumanda TV'den izleyin

İnternetten Canlı Televizyon

İş yerlerinde ve ofislerde bazı durumlarda televizyonlara erişim sağlanamamaktadır. Televizyon programlarının da sıkı takipçilerinden olan kişiler, bu programları anlık olarak takip edememekte ve daha sonraki süreçlerde de geri dönerek bu programların ve dizilerin geçmiş bölümlerini bulamamaktadırlar. Dolayısı ile takip edilen programın bölümleri arasında kopukluk yaşanmaktadır. Bu problemin ortadan kaldırılabilmesi adına www.kumanda.tv uzantılı internet adresini üzerinden hizmet vermekte olan Canlı TV, problemi kökünden çözüme kavuşturmaktadır.

Canlı TV adlı site tarafından her türlü ulusal ve yerel kanalın yapmakta olduğu yayınlar canlı bir şekilde site içerisinde, kullanıcılara izletebilmek amacı ile yer almaktadır. Sıkı program takipçilerinin izlediği programların sürelerini kontrol edebilmeleri için site içerisindeki üst panelde canlı olarak her kanalın yayın akış programı belirtilmektedir. Bu akış sayesinde hangi saatler arasında ne tür programların yayınlanacağını kolaylıkla gözlemlenebilmektedir. Bu sayede farklı zevklerde olan ve farklı alışkanlıklara sahip olan kişiler Canlı TV ile sınırsız ve ücretsiz bir şekilde bu kanallara erişim sağlayabilmektedirler.

Canlı TV ile Ücretsiz Canlı Yayın

Canlı Tv adlı sitenin bünyesinde onlarca farklı kanal yer almaktadır. Bu kanalların her birine Tv izle butonuna tıklayarak erişim sağlanabilmektedir. Bu sayede site tarafından ücretsiz bir şekilde tüm kanallar sınırsızca seyircilere izletilebilmektedir. Yakın tarihlerden beri televizyon kanalları arasında en çok tutulan Tv8, ATV, Kanal 7, TRT 1, Star TV gibi kanallar, site içerisinde yer almaktadır. Yaptığı canlı yayını asla kesintiye uğramayan şirket, bu 5 kanal için sürekli yayının kontrolünü yapmakta ve herhangi bir teknik aksaklığın ortaya çıkmasını engellemektedir.

Alışılmış kanalların dışına çıkan Canlı TV, küçük yaştaki izleyicilere hitap edebilmek adına bünyesine çok fazla sayıda eğlence kanalı eklemiştir. Cartoon Network, TRT Çocuk, Minika Go gibi kanallara www.kumanda.tv adresinden hizmet vermekte olan site aracılığı ile ulaşılabilmektedir. Diğer kanallarda olduğu gibi bu kanallarda da en ufak kesinti yaşanmamaktadır. Bu sayede izleyicilerin konforu bozulmadan, sürekli olarak yayınlar naklen tarayıcılara yansıtılmaktadır.

Site içerisinde ulusal kanallara ek olarak, Azerbaycan kanalları da bulunmaktadır. Farklı milletlerin kanallarını takip etmeyen seven kişiler için oluşturulmuş bu bölüm, üst paneldeki sekmeler arasında yer almaktadır. Bu sekmeler arasından Canlı TV izle seçeneğinin seçilmesi ile kategoriler arasında geçiş yapılmakta ve bu kategoriler arasından da Azerbaycan kanalları seçilebilmektedir. Bu sayede çok sayıda kanala erişim sağlanmakta ve bu kanallar da aynı şekilde canlı olarak izlenebilmektedir.

Türkiye’de televizyonun sıklıkla takip edilmesinin en büyük sebeplerinden birisi haberlerdir. Haberleri düzenli olarak takip eden kişiler yine aynı şekilde www.kumanda.tv adlı internet adresinden A Haber, NTV, Habertürk TV, TRT Haber gibi bilinen ve tanınmış kanallara kolaylıkla erişim sağlayabilmektedir. Hiç bir ücret talep etmeyen Canlı TV tarafından tüm kanallar sınırsız bir şekilde izletilmekte ve canlı yayın akışı günün 24 saati devam etmektedir.