Mono Sağlık Hastanesinde Siğil Tedavisi

İzmir de bulunan Mono Sağlık Hastanesi işinde yılların verdiği tecrübe ile uzmanlaşmış kadın hastalıkları kliniğidir. Hastane kadrosunda görev yapan doktorlar kendi alanlarında tecrübeli ve çözüm odaklı tedaviler gerçekleştirmektedir. Bu nedenle de İzmir de bilinen ve her daim tercih edilenler arsında yerini korumaktadır.

Kadın hastalıklarından idrar kaçırma, vajina daraltma, vajina beyazlatma, siğil tedavisi, genital estetik gibi birçok branşta hizmet vermektedir. Mono Sağlıkta bulunan lazer cihazları ile siğil gibi cilt rahatsızlıkları da yok edilmektedir.

Siğil, cildin üst yüzeyinde oluşan ve kabarık çıkıntılardır. Bu çıkıntılar HPV ( Human Papilloma Virüs ) virüsünden oluşan cilt rahatsızlığıdır. Ancak tedavisi olan bir rahatsızlıktır. Tedavi edilmediği takdirde hem bulaşıcı hem de çoğal bir rahatsızlıktır. Bu virüs cinsel temastan, havlu terlik gibi eşyalardan rahatlıkla bulaşabilmektedir.

Mono Sağlıkta Verilen Diğer Hizmetler

Mono Sağlık kliniğinde uzman hekimlerden oluşan kadrosu ile kendi branşlarında yılların verdiği deneyimler ile kadın hastalıklarına, normal ve sezaryen doğuma, diyetetik branşlara, dermatoloji ve beslenme alanına da hizmet vermektedir. Bu hastalıklara hizmet veren doktorların hepsi işini iyi yapan ve tedavi ettikleri hastalarından olumlu dönüşler alan hekimlerdir.

Mono Sağlık müşterilerinin memnuniyetine önem veren ve kaliteli hizmet etmeyi prensip edinmiş bir kuruluştur. Yılların verdiği deneyimi hastalarına aktaran ve her geçen günde daha iyi olmayı hedefleyen Mono Sağlık da çocuk hastalıkları da verilen hizmetler arasındadır.

Çocuklarınız Mono Sağlıkta Güvende

Her ne kadar kadın hastalıkları hastanesi dense de çocuk hastalıkları alanında da hizmet verilmektedir. Mono Sağlık kliniğinde yeni doğan bebeklerin sağlık kontrolleri, sarılık tedavileri, yeni doğan ve ileri dönem aşıları gibi bakım ve tedaviler yapılmaktadır. Çocuk hastalıklarına bakan uzman çocuk doktoru olan hekimlerimiz güler yüzlü ve samimi yaklaşıkları ile çocuklara sevecen davranarak çocukları muayene ve tedavi etmektedir.

Mono kadın hastalıkları ve doğum hastanesinin tüm hizmetlerinden faydalanmak ve bilgi almak için 0232 440 90 90 - 0544 346 63 36 numaralı telefonlarını arayabilirsiniz. Ayrıca muayene ve tedavi olmak için randevu talep edebilirsiniz.

Mono Sağlık Hastanesinde Siğil Tedavisi

İzmir de bulunan Mono Sağlık Hastanesi işinde yılların verdiği tecrübe ile uzmanlaşmış kadın hastalıkları kliniğidir. Hastane kadrosunda görev yapan doktorlar kendi alanlarında tecrübeli ve çözüm odaklı tedaviler gerçekleştirmektedir. Bu nedenle de İzmir de bilinen ve her daim tercih edilenler arsında yerini korumaktadır.

Kadın hastalıklarından idrar kaçırma, vajina daraltma, vajina beyazlatma, siğil tedavisi, genital estetik gibi birçok branşta hizmet vermektedir. Mono Sağlıkta bulunan lazer cihazları ile siğil gibi cilt rahatsızlıkları da yok edilmektedir.

Siğil, cildin üst yüzeyinde oluşan ve kabarık çıkıntılardır. Bu çıkıntılar HPV ( Human Papilloma Virüs ) virüsünden oluşan cilt rahatsızlığıdır. Ancak tedavisi olan bir rahatsızlıktır. Tedavi edilmediği takdirde hem bulaşıcı hem de çoğal bir rahatsızlıktır. Bu virüs cinsel temastan, havlu terlik gibi eşyalardan rahatlıkla bulaşabilmektedir.

Mono Sağlıkta Verilen Diğer Hizmetler

Mono Sağlık kliniğinde uzman hekimlerden oluşan kadrosu ile kendi branşlarında yılların verdiği deneyimler ile kadın hastalıklarına, normal ve sezaryen doğuma, diyetetik branşlara, dermatoloji ve beslenme alanına da hizmet vermektedir. Bu hastalıklara hizmet veren doktorların hepsi işini iyi yapan ve tedavi ettikleri hastalarından olumlu dönüşler alan hekimlerdir.

Mono Sağlık müşterilerinin memnuniyetine önem veren ve kaliteli hizmet etmeyi prensip edinmiş bir kuruluştur. Yılların verdiği deneyimi hastalarına aktaran ve her geçen günde daha iyi olmayı hedefleyen Mono Sağlık da çocuk hastalıkları da verilen hizmetler arasındadır.

Çocuklarınız Mono Sağlıkta Güvende

Her ne kadar kadın hastalıkları hastanesi dense de çocuk hastalıkları alanında da hizmet verilmektedir. Mono Sağlık kliniğinde yeni doğan bebeklerin sağlık kontrolleri, sarılık tedavileri, yeni doğan ve ileri dönem aşıları gibi bakım ve tedaviler yapılmaktadır. Çocuk hastalıklarına bakan uzman çocuk doktoru olan hekimlerimiz güler yüzlü ve samimi yaklaşıkları ile çocuklara sevecen davranarak çocukları muayene ve tedavi etmektedir.

Mono kadın hastalıkları ve doğum hastanesinin tüm hizmetlerinden faydalanmak ve bilgi almak için 0232 440 90 90 - 0544 346 63 36 numaralı telefonlarını arayabilirsiniz. Ayrıca muayene ve tedavi olmak için randevu talep edebilirsiniz.